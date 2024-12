CASTIGLIONE OLONA – Al Museo della Collegiata si rinnova la tradizione natalizia di un’opera speciale ospite, in dialogo con il patrimonio artistico del complesso monumentale, nel suo sesto centenario.

Da ieri 18 dicembre e sino al 25 gennaio 2025 si svolge infatti la mostra “L’adorazione del bambino di Biagio D’Antonio. Collegiata natalizia in tondo toscano”, con l’esposizione di un tondo quattrocentesco del fiorentino Biagio d’Antonio Tucci, in prestito da un collezionista privato e pertanto normalmente non visibile.