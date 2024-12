Cronaca

GARBAGNATE – Blitz nella notte alla stazione di Garbagnate Parco Groane, dove, malgrado il rapido intervento del personale dell’istituto di vigilanza SicurItalia, un ladro è riuscito a scassinare il distributore automatico di biglietti.

Il rapido intervento delle pattuglie, una volta scattato l’allarme, ha obbligato il ladro a darsi alla fuga, impedendo che continuasse la propria razzia.

È successo poco prima dell’una, quando è scattato l’allarme del secondo scalo di Garbagnate. Sul posto sono accorsi gli uomini dell’istituto di vigilanza, presto raggiunti dalla Polfer. Il ladro aveva scassinato e aperto il distributore automatico di biglietti che si trova nell’atrio. È evidente come sia stato disturbato e messo in fuga, visto che cassa e monetine sono rimaste tutte per terra.

A recuperare le immagini della videosorveglianza, dopo aver effettuato i rilievi, sarà la polizia ferroviaria, che si occuperà delle indagini per risalire al responsabile del colpo.

