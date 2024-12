ROVELLO PORRO – In un comunicato l’Amministrazione civica di Rovello Porro fa il punto sul problema della carenza di medici di base sul territorio.

Quando ci siamo insediati, nel luglio del 2022, ci siamo trovati subito di fronte al grosso problema dei Medici di Medicina Generale nel nostro comune: con un unico medico titolare e un medico sostituto. Da subito abbiamo iniziato a porre la questione alla Asst competente, abbiamo organizzato momenti di confronto con i Comuni limitrofi, anch’essi, se non nell’immediato, nella stessa difficile situazione.

Il nostro Comune, inoltre, non è risultato attrattivo per i giovani medici di base; infatti in tutti i bandi emessi negli ultimi due anni e mezzo da Regione Lombardia, per l’assegnazione di medici agli ambiti vacanti, Rovello non è stato mai scelto. Nel frattempo, come comune abbiamo perso, in base alla normativa vigente, la caratteristica di ambito per la Medicina generale perché non raggiungiamo i settemila abitanti.