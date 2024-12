iltra2

CASTIGLIONE OLONA – L’evento Apres ski, patrocinato dal Comune, in collaborazione con Stay Closer, 92Lab, Ceed e Casteleventi si terrà a partire dal pomeriggio e poi nella serata di sabato 21 dicembre dalle 18 fino a mezzanotte, alla terrazza Belvedere del Castello di Monteruzzo, che si trova in via Guglielmo Marconi 1 a Castiglione Olona.

Menu e musica

Per i partecipanti a questo appuntamento dai sapori invernali l’offerta in menu include c ibo tipico di montagna (polenta e zola, polenta e bruscitt, ed altro ancora) bevande calde ed anche cocktail classici con dj set di musica elettronica a cura di giovani produttori emergenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un precedente evento nella bella cornice del Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona)

19122024