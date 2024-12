Cronaca

CARBONATE – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 19 dicembre, intorno alle 12.30 in via Boccaccio, dove un’auto è uscita di strada. Alla guida del veicolo si trovava una ragazza di 21 anni, rimasta ferita e intrappolata nell’abitacolo. L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile è stato immediato: i pompieri hanno lavorato per estrarre la giovane automobilista dall’auto, utilizzando strumenti specializzati per liberarla dalle lamiere. Sul posto sono giunti anche i soccorritori della Croce rossa di Lipomo e di Varese. A supporto delle operazioni è stato allertato l’elicottero del 118, pronto a garantire un rapido trasporto sanitario se necessario.

I carabinieri, anch’essi presenti sul luogo dell’incidente, hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato il veicolo a finire fuori strada. La ragazza è stata stabilizzata dai sanitari e trasportata in ospedale a Varese in codice giallo, che indica condizioni di media gravità. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sul suo stato di salute.

