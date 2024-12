Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 18 dicembre, spiccano episodi di cronaca come l’arresto di un giovane ladro al salvataggio della speleologa caduta in grotta, fino ai lutti che hanno colpito Ceriano Laghetto e Solaro. C’è spazio anche per la politica locale e il sogno calcistico di un giovane talento.

Un ragazzo è stato sorpreso a rubare videogiochi mentre nascondeva nelle mutande le chiavi di un’auto rubata. Fermato dalla polizia, è stato arrestato per il furto e la ricettazione del veicolo.

Un saronnese è tra i soccorritori impegnati nel difficile salvataggio di una speleologa rimasta bloccata in una grotta. La missione ha richiesto lunghe ore di lavoro e coordinamento.

A Saronno compaiono stencil di solidarietà dedicati a Luigi Mangione, il killer italo-americano di New York, un gesto che ha destato non poche polemiche tra i cittadini.

La comunità di Ceriano Laghetto è in lutto per la tragica morte di Andrea Bisceglia, 21 anni, a seguito di un incidente in moto.

A Solaro si piange Bruno Brollo, notissimo titolare di un negozio di abbigliamento.

In consiglio comunale a Saronno, i vori che mancherebbero per il bilancio previsionale accendono le polemiche. L’opposizione critica l’amministrazione con un’ironica citazione

Un giovane talento dell’Ardor Lazzate realizza il suo sogno calcistico, approdando all’Atalanta. Una grande soddisfazione per il ragazzo e per tutta la società sportiva.

