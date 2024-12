ilSaronnese

UBOLDO – Proseguono i lavori di messa in sicurezza e rafforzamento strutturale dei ponti che sovrastano le autostrade A8 e A9. Gli interventi riguardano due infrastrutture: il ponte di via Per Cantalupo a Origgio (dove i lavori sono già stati ultimati) e il ponte di via Cascina Regusella a Uboldo, dove il cantiere è ancora in corso.

Le opere sono state avviate su richiesta della società Autostrade per l’Italia, che ha ottenuto dalle amministrazioni comunali le necessarie ordinanze per la chiusura delle carreggiate e l’avvio dei lavori. Mentre a Origgio è stato sufficiente istituire il senso unico alternato per pochi giorni, a Uboldo si è reso necessario sbarrare completamente il ponte, causando significativi disagi.

Disagi alla viabilità e segnaletica mancante La chiusura totale del ponte di via Cascina Regusella sta creando difficoltà soprattutto nella zona industriale di Uboldo, da cui proviene gran parte del traffico veicolare. La situazione è aggravata dalla mancanza di segnaletica adeguata, che dovrebbe avvertire gli automobilisti in anticipo della chiusura del ponte. Attualmente, chi percorre via Caduti della Liberazione si trova costretto a tornare indietro, effettuando un’inversione per cercare percorsi alternativi.

La soluzione in arrivo Per risolvere i problemi viabilistici, è in fase di approntamento una nuova segnaletica, che dovrebbe rendere più chiara la situazione agli automobilisti. La conclusione dei lavori è comunque prevista a brevissimo, venerdì 20 dicembre, data in cui il ponte di via Cascina Regusella tornerà accessibile.

Questi interventi si inseriscono in un piano più ampio di manutenzione delle infrastrutture autostradali, volto a garantire la sicurezza e la funzionalità dei ponti.

