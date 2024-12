news

Solana è una delle blockchain più famose e utilizzate, insieme a Ethereum. Inoltre, recentemente si è fatta un nome come “casa delle meme coin” grazie al lancio del launchpad Pump-fun. Questo ha guadagnato una crescente popolarità ed entro la prima settimana di dicembre sulla piattaforma sono state lanciate più di 4 milioni di meme coin, generando un fatturato di oltre 93 milioni di dollari.

Oltre 4,5 milioni di wallet eseguono transazioni sulla rete, più del doppio di altre blockchain come Tron. Chiaramente, però, ciò pone anche delle sfide, dal momento che un crescente traffico porta anche a una maggiore congestione e rallentamento globale della blockchain. Il risultato è un’esperienza utente imperfetta e deludente.

Cogliendo l’opportunità al balzo, il team di sviluppo del nuovo progetto meme coin Solaxy (SOLX) vuole porre rimedio a tali problematiche. La risposta degli investitori non si è fatta attendere e infatti il progetto ha raccolto 350.000 dollari in 24 ore, raggiungendo in poco tempo la somma attuale di 1,7 milioni di dollari, in costante aumento.

Le caratteristiche di Solaxy

Ma come fa Solaxy a ridurre il carico della blockchain e velocizzarne le transazioni? La risposta è nella tecnologia rollup. Solaxy, in pratica, elabora le transazioni al di fuori della rete principale di Solana, riducendo il carico sulla catena Layer 1. Successivamente, queste transazioni vengono raggruppate in pacchetti, aumentando la scalabilità. Infine, tutte le transazioni vengono regolate sulla rete principale di Solana, garantendo agli utenti la sicurezza e la decentralizzazione tipiche di Solana. Grazie a questo approccio, Solaxy mira a migliorare l’esperienza utente e a sbloccare nuove applicazioni ad alto volume nell’ecosistema Solana.

Il sistema promette di ridurre drasticamente il rischio di downtime, offrendo anche un ambiente completamente personalizzabile tramite toolkit modulari per creare applicazioni e token innovativi su misura. Solaxy può diventare dunque il nuovo punto di riferimento per le meme coin? Secondo gli analisti, è senz’altro un token da tenere d’occhio e che nel 2025 potrebbe far parlare molto di sé.

La roadmap

Il piano di sviluppo di Solaxy è suddiviso in quattro fasi principali:

Prevendita e costruzione della comunità: questa fase vede la creazione di un sistema di staking per premiare i primi sostenitori. Gli investitori possono acquistare SOLX collegando il loro portafoglio Web3 e utilizzando ETH, USDT, BNB o carte di credito. Token Generation Event (TGE): lancio di SOLX su exchange centralizzati e decentralizzati. Durante questa fase, gli utenti possono iniziare a richiedere i loro token e le ricompense di staking. Implementazione della rete Layer 2: avvio della piattaforma tecnica e supporto agli sviluppatori per spostare i loro progetti su Solaxy. Espansione dell’ecosistema: partnership strategiche e aggiunta di funzionalità basate sui feedback degli utenti e degli sviluppatori.

Quattro passaggi ben dettagliati che fanno capire come il team di sviluppo abbia già pensato ai passi futuri che la meme coin deve intraprendere per divenire una soluzione di ampio utilizzo.

Acquistare SOLX al miglior prezzo possibile

Naturalmente il token SOLX ricopre un ruolo fondamentale in questo ecosistema ed è per questo che molti stanno già facendo incetta di questa meme coin. Soprattutto se consideriamo il costo estremamente ridotto. Parliamo infatti di un prezzo d’entrata accessibile di 0,001566$. I token sono acquistabili dopo aver collegato un wallet ed è possibile farlo tramite carta di credito o anche criptovalute.

Con la possibilità di staking subito dopo l’acquisto, è anche incredibilmente semplice ottenere ricompense annuali a tasso dinamico. Questo è per il momento superiore al 1.900%, tuttavia bisogna ricordare che più token verranno bloccati in staking e minore sarà il rendimento annuo, quindi a trarre maggior beneficio sarà chi decide di bloccare anticipatamente i propri SOLX.

Partecipazione social

Le meme coin sono soprattutto a trazione social, quindi il clamore mediatico, follower, meme e condivisioni sono alla base del successo di tali token. Anche SOLX non può sottrarsi e oltre alle soluzioni di utilità già citate, quindi, offre anche spazi di aggregazione per tutti i fanatici delle criptovalute. La pagina social X e il canale Telegram stanno già crescendo esponenzialmente e sono più di 10.000 i follower. Si tratta quindi di un ottimo modo per seguire da vicino tutte le evoluzioni di Solaxy e le novità che proporrà nel corso della presale.

