SARONNO – “Io non ci sto. E con me il consigliere Pierluigi Gilli e la consigliera Alessandra Agostini. La Provincia è sul pezzo e segue le scuole di Saronno e dell’intera provincia. Il provvedimento che riguarda l’Itis Riva di Saronno è merito della maggioranza e degli uffici che hanno lavorato. Certe uscite sono davvero fuori luogo e inopportune”.

Non usa mezze parole il presidente della provincia Marco Magrini quando commenta la nota di Fratelli d’Italia che stamattina annunciava l’approvazione della mozione per destinare fondi alla riqualificazione del bagni dell’Itis Riva.

“A certe marchette politiche non sono abituato e non sono assolutamente opportune. Soprattutto su un tema, quello delle scuole di Saronno, su cui la Provincia è attiva e presente anche grazie alla consigliera Alessandra Agostini, che collabora con me dal primo mandato, con l’aggiunta ora del consigliere Gilli, davvero molto attento e presente nel dar voce alle istanze del sud della provincia. Posso anche entrare nello specifico: l’Itis Riva ha una sede degli anni Sessanta ormai non adatta alle esigenze dei laboratori di meccatronica. Stiamo lavorando e seguendo la situazione. E l’attenzione per questo progetto del rinnovamento dei bagni lo dimostra. Per questo abbiamo condiviso la mozione, non certo per meriti dei consiglieri di minoranza. Un altro esempio? Siamo all’opera anche per un bando regionale per l’efficientamento energetico dello Zappa che sostituirà il piano Pnrr, non concretizzatosi per problemi di tempi tecnici”.

E conclude: “Da parte della Provincia c’è attenzione per tutte le scuole di Saronno come per tutti gli istituti della provincia e c’è disponibilità all’ascolto di tutte le parti, ma non si può trasformare in una marchetta politica il lavoro altrui”.

