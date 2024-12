Altre news

SARONNO – Una discussione con l’autista del trenino con un intervento dei carabinieri per aver chiesto di dare la precedenza al proprio figlio disabile mostrando la tessera che certificava la disabilità. E’ con amarezza che un papà saronnese racconta quando accaduto qualche settimana fa al proprio figlio per salire sul trenino di Natale.

“C’era molta coda una situazione stressante per mio figlio autistico e ho chiesto all’autista se fosse possibile dargli la precedenza. L’autista mi ha detto che non era possibile che volevo solo passare avanti agli altri e di aspettare il mio turno. E’ stato pesante per me e per mio figlio. Anche perchè la vicenda si è protratta. Sono arrivati anche i carabinieri e l’autista ha rimarcato le mie accuse”. A rammaricare la famiglia anche quanto accaduto nei giorni successi: “Ho parlato con il referente di Confcommercio è stato molto gentile ma mi ha detto che avrebbe messo un cartello sulle transenne per esplicitare come ci fosse la precedenza ai disabili ma non ho visto nessun cartello. Sono andato anche in Comune mi hanno ascoltato ma non ho visto nessun cambiamento o particolare attenzione”.

“Ovviamente ci spiace per quanto accaduto a questa famiglia saronnese e ci siamo subito attivati per chiarire l’accaduto – spiegano da Confcommercio – abbiamo contattato la società che gestisce il servizio chiedendo di occuparsi della vicenda ma anche di fare in modo che ci sia una precedenza garantita per chi ha una disabilità e ne faccia richiesta. Abbiamo anche inviato alla famiglia un pass dedicato che dia la priorità. Ovviamente non cancella l’accaduto ma è un’attenzione doverosa”.

