iltra2

TRADATE – Il consiglio comunale di Tradate è stato convocato in seduta ordinaria per sabato 21 dicembre alle 9, con seconda convocazione prevista per lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 21, presso la sede consiliare.

Ordine del giorno:

Mozione avente ad oggetto “Provvedimenti urgenti da adottare sulla bollettazione TARI anno 2024” presentata dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari Partito Democratico, Tradate Futura e Partecipare Sempre. Imu anno 2025: approvazione aliquote. Addizionale comunale all’Irpef anno 2025: approvazione aliquote e soglia di esenzione. Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2025/2027. Approvazione Bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati di legge. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023. Approvazione gestione associata dei servizi afferenti al Piano di Zona 2025/2027 – Ambito territoriale di Tradate. Interrogazione riguardante le sedi delle associazioni con sede presso la Frera, presentata dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico. Interrogazione riguardante la situazione del Cinema Paolo Grassi, presentata dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari Partito Democratico, Tradate Futura e Partecipare Sempre. Interrogazione riguardante la mancata ripresa dei lavori di cantiere alla biblioteca Frera, presentata dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari Partito Democratico, Tradate Futura e Partecipare Sempre.

L’incontro si svolgerà presso la sede consiliare del Palazzo comunale con accesso da piazza Nelson e rappresenta un appuntamento importante per discutere temi di rilevanza economica, sociale e organizzativa per la città di Tradate.

19122024