Città

SARONNO – Nel consiglio provinciale del 18 dicembre, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia guidato dal capogruppo Marco Colombo ha presentato una mozione che porterà fondi per un intervento di manutenzione all’istituto tecnico industriale statale Riva di Saronno. “Grazie all’azione politica del neo eletto consigliere provinciale Silvio Maiocchi – spiega in una nota Fdi – è stata proposta al consiglio, tramite una mozione la possibilità che una parte dei fondi derivanti dalla vendita dalla vendita della struttura dell’Archivio di Stato venga destinata per il rifacimento dei servizi igienici dell’Itis Riva. Un intervento essenziale anche considerato che la scuola è l’unica a non aver usufruito degli interventi legati al Pnrr”

L’Istituto Riva ospita circa 1000 studenti e i servizi igienici hanno ormai settant’anni. Quello di rinnovamento è dunque un intervento decisamente necessario sottolinea FdI. “Una prima azione concreta della mia attività consigliare che, come anticipato, ha come missione l’attenzione al nostro territorio. Ora la palla passa alla macchina amministrativa della provincia per mettere a terra rapidamente il provvedimento fortemente voluto da Fratelli d’Italia” commenta il consigliere Maiocchi.

“Questa mozione – conclude il capogruppo di Saronno, Gianpietro Guaglianone – è una dimostrazione di pensiero ed azione dei nostri rappresentanti sul territorio. Abbiamo fortemente sostenuto la candidatura e l’elezione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Caronno Pertusella, Silvio Maiocchi, all’assise provinciale e lavoreremo in sinergia per portare attenzione verso le nostre zone”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti