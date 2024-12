Città

SARONNO – È stato un nuovo grande successo lo spettacolo “Natale non è mai stato così dolce” proposto dal Gruppo Elfi, che ha saputo conquistare e incantare il pubblico con un’avventura natalizia ricca di emozioni e divertimento. La gioia dei bambini è stata palpabile in ogni momento dello spettacolo, tra applausi scroscianti e occhi pieni di meraviglia davanti alla magia portata in scena dagli elfi.

Sul palco, la magia del Natale ha preso vita con una storia avvincente, dove la collaborazione, l’accettazione e la diversità sono stati protagonisti assoluti. Nel cuore innevato del Polo Nord, gli elfi di Babbo Natale hanno affrontato un mistero che ha sconvolto il loro laboratorio. Oggetti spariti e un’atmosfera di suspense hanno fatto da cornice a un’avventura risolta con ingegno, risate e qualche alleato speciale.

I personaggi hanno saputo conquistare grandi e piccini: l’ironico Elfo Burlone, l’inventivo Elfo Inventore e il misterioso Pan di Zenzero hanno dato vita a momenti esilaranti e toccanti. Le coreografie brillanti e le scenografie suggestive hanno reso l’esperienza ancora più coinvolgente, immergendo gli spettatori in un mondo incantato dove l’umorismo e l’atmosfera natalizia si sono fusi perfettamente. I bambini, entusiasti, hanno seguito con attenzione ogni scena, ridendo di cuore e partecipando attivamente con canti e applausi. Molti hanno chiesto a gran voce un bis, testimoniando l’emozione e la gioia trasmesse dallo spettacolo.

Un momento indimenticabile, quello delle due repliche realizzate il 13 e il 14 dicembre al cinema teatro Prealpi, per riscoprire insieme la magia del Natale e il valore di essere sé stessi realizzato dalle mamme e dai papà della scuola elementare Rodari per i propri piccoli.

