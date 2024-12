Cronaca

SARONNO – Grande apprensione stamattina, giovedì 19 dicembre, per l’incidente avvenuta in via Primo maggio alle porte del polo scolastico. Intorno alle 8,20 una 17enne è stata colpita da un pullman. Immediata la mobilitazione sul posto è intervenuta l’automedica e l’autoinfermieristica con l’ambulanza del Sos di Uboldo. Le condizioni della giovane hanno subito preoccupato i presenti che hanno chiamato subito i soccorsi.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha chiuso via Primo Maggio per permettere le operazioni di soccorso. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione con code e rallentamenti verso il centro di Saronno ma anche in direzione di Uboldo. La polizia locale terminate le operazioni di soccorso ha raccolto la testimonianza del conducente del pullman e di alcuni passanti,

