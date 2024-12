Cronaca

SARONNO – I “topi d’appartamento” non sono andati in vacanza. Ne sa qualcosa, ad esempio, chi negli ultimi giorni ha lamentato furti in appartamenti, nella periferica zona di Cassina Ferrara. Notizia comparsa anche sui social, dove una delle derubate ha inviato i concittadini alla prudenza, riferendo della sua disavventura.

Nei giorni scorsi non solo a Saronno ma anche nel circondario si sono verificati già altri episodi simili, con ladri in azione in abitazioni dove i proprietario hanno poi trovato tutto a soqquadro, e lamentato la sparizione di soldi ed ori.

Si tratta di una serie di episodi riguardo ai quali sono in corso le indagini delle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: un appartamento svaligiato in zona)

19122024