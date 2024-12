Eventi

SOLARO – Le associazioni sportive e culturali, i comitati di quartiere, i volontari e l’amministrazione comunale di Solaro invitano tutti a “Natale in Villa“, il tradizionale momento di scambio d’auguri in programma per domenica 22 dicembre in Villa Borromeo. Per tutto il pomeriggio ci saranno da gustare le pietanze tipiche del periodo e si potrà partecipare a tante attività a tema.

Con il gruppo “Cogli l’attimo” sarà possibile scattare una foto con Babbo Natale, e poi si potrà imbucare la letterina nella cassetta postale di Babbo Natale. Ci saranno anche i giochi sotto l’albero, a cura delle associazioni Assim e InXAut. Alle musiche ci penserà il corpo musicale Attilio Rucano, mentre alle 17 scoccherà l’ora del concerto Natale nel mondo. Si concluderà il tutto con l’accensione dei ceppi ed un brindisi di scambio d’auguri a poche ore dal Natale.

Natale in Villa aggiungerà colore e divertimento al centro di Solaro insieme al mercatino Aria di Natale proposto dalla Pro Loco in collaborazione con i commercianti per tutto il fine settimana.

La sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Stiamo avendo un mese ricco di eventi e di iniziative e per questo dobbiamo ringraziare i tanti volontari e le associazioni che si impegnano quotidianamente, non solo in questo periodo, ma per tutto l’anno per mantenere Solaro una comunità viva e coinvolta. Invito tutti a seguire il nostro calendario fino ad oltre l’Epifania e per il tradizionale scambio d’auguri in Villa che quest’anno rientrerà in un lungo fine settimana di eventi che coinvolgerà tutto il centro tra mercatini, iniziative, concerti e piatti tipici“.

(foto d’archivio)

