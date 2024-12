ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella si è proceduto con una potatura “severa” dei gelsi nei parchi.

A spiegare il motivo di questo intervento è Fulvio Zullo, consigliere comunale caronnese: “In questi giorni in alcuni parchi e vie, si sta effettuando una potatura severa, soprattutto sui gelsi. Come ricorderemo in estate questi alberi sono stati attaccati dalla Takahascia japonica, una cocciniglia che produce delle coroncine filamentose bianche. Speriamo che con questo intervento severo si riesca a debellare questo insetto infestante”.

(foto: potatura effettuata in un parco pubblico di Caronno Pertusella. L’intervento ha negli ultimi giorni interessato numerose piante di gelso, in varie aree verdi cittadine, per prevenire e contrastare la diffusione della cocciniglia, la Takahascia japonica)

