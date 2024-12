Comasco

COMO – Alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 20 dicembre, i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti per mettere in sicurezza l’albero di Natale in piazza Duomo. L’albero, colpito dalle raffiche di vento che hanno interessato la zona, è caduto al suolo. Fortunatamente, la presenza di persone sotto il pino è stata esclusa.

L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato intorno alle 5.45 e si è reso necessario per garantire la sicurezza dell’area circostante. La squadra ha lavorato per rimuovere i rischi e preparare la zona per il successivo ripristino.

Nella giornata di oggi, condizioni meteorologiche permettendo, la ditta incaricata dell’installazione provvederà a riallestire l’albero e a riportare l’addobbo natalizio al suo posto.

