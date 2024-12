Città

SARONNO – I bambini della scuola primaria San Giovanni Bosco, sono stati protagonisti di una iniziativa speciale, organizzata all’Ufficio Postale di Saronno.

Gli alunni si sono recati all’Ufficio Postale di via Varese, nella mattinata di giovedì 19 dicembre per scoprire come i servizi offerti da Poste Italiane sul territorio, possono aiutare Babbo Natale a ricevere le loro letterine.

Poste Italiane, in collaborazione con le insegnanti, ha voluto infatti, far vivere ai bambini un momento unico in cui sono state consegnate letterine e disegni destinati a Babbo Natale che raccolgono sogni e desideri per questo momento magico dell’anno

“E’ stato bellissimo raccogliere disegni e letterine alla presenza di tanti bambini, e vedere nei loro occhi la gioia nel pensare che sarebbero stati recapitati a e Babbo Natale!” – racconta Loredana Lenza, referente filatelico della zona – Questo mi ha dato lo spunto per ricordare ai bambini l’importanza che riveste Poste Italiane che con un semplice gesto di condivisione avvicina le persone durante queste festività che si stanno avvicinando”

Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio dei cittadini, anche nei momenti di gioia comunitaria come il Natale.

Inoltre, in occasione delle prossime festività natalizie, Poste Italiane dedica una colorata cartolina disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Varese fino al 6 gennaio 2025.

Un modo per augurare buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale e per sostenere ancora una volta il valore della scrittura ricordando che una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it

