“Dalla Lega non potevamo aspettarci un comportamento diverso se non il disprezzo per le Istituzioni e il tentativo di piegarle ai propri comodi, in spregio alle norme, ai regolamenti e alle persone.

Ieri sera si sarebbe dovuta tenere la seduta della Commissione Bilancio con all’ordine del Giorno gli argomenti del Consiglio Comunale di questa sera..

Nel suo improponibile comunicato di poco fa, la Lega Lombarda accusa i Commissari di maggioranza di avere interrotto bruscamente la seduta, impedendo la discussione.

Ma le cose non sono proprio andate così: la maggioranza non ha interrotto i lavori di nessuno, posto che i lavori non sarebbero neppure potuti iniziare vista l’illegittimità della convocazione!

Le norme che disciplinano le Commissioni avrebbero imposto alla Vice Presidente Vanzulli (che ieri sera non era per niente “facente funzioni”, come vuol far credere il suo Partito) di procedere, senza indugio e prima ancora di convocare la Commissione, alla ricostituzione della Commissione stessa attraverso l’elezione del suo principale organo che è il Presidente, ad oggi vacante dopo le dimissioni del Consigliere Francesco Licata; si tratta di un atto dovuto, oltre che di mero buon senso.

Invece, dopo avere illegittimamente convocato la Commissione, e nonostante le ripetute richieste del Segretario Generale, dell’Assessore al Bilancio e dei Commissari di maggioranza di inserire in Ordine del Giorno l’elezione del Presidente, Vanzulli ha tirato dritto per la sua strada, senza neppure saper giustificare, a sensi di regolamento, la sua decisione.

Devesi ricordare agli autori del comunicato della Lega, ma anche a tutti i commissari di minoranza, iersera rimasti silenti, che la Vice Presidente, in caso di vacanza della carica di Presidente, non ha alcun potere di convocare la Commissione se non per consentire l’elezione del/della nuovo/a Presidente, né può redigerne l’ordine del Giorno; lo può fare “ facendo le funzioni del Presidente” solo in caso di assenza o impedimento di un/una Presidente che, però, evidentemente, deve esistere!

A differenza di quanto farnetica la Lega, i Commissari rappresentanti PD, Tu@Saronno, Con Saronno e Saronno Civica, hanno fatto di tutto per consentire lo svolgimento della Commissione, dapprima chiedendo alla Vice Presidente – con plurime e successive PEC e email tutte rimaste rigorosamente senza riscontro – di convocare il collegio dei Commissari di Maggioranza per procedere con l’elezione del Presidente sanando così l’irregolarità della convocazione, e poi – non avendo ricevuto risposta – presentandosi comunque alla seduta per reiterare la richiesta, al fine di salvare in extremis la seduta.

La Vice Presidente non ha però sentito ragioni, non ha inserito in Ordine del Giorno quanto richiesto dai Commissari nonostante fosse obbligata a farlo, a sensi della delibera istitutiva della Commissione, ed ha così impedito lo svolgimento dei lavori, in violazione di tutte le norme regolamentari oltre che degli elementari principi democratici.

Una bruttissima prova di disprezzo per le Istituzioni e per le regole democratiche da parte di Vanzulli e del partito che rappresenta, per quale, evidentemente, il rispetto delle regole vale solo per gli altri.

Di fronte a questa insensata prova di forza della Lega e all’inerzia dell’opposizione, non ci resta che trovare una soluzione per consentire la ripresa regolare dei lavori della Commissione, che, senza Presidente, non potrà neppure essere convocata, confidando che il rispetto delle regole resti pur sempre garantito anche, se necessario per garantire l’operatività della Commissione e, quindi, i diritti dei Commissari, chiedendo l’intervento della Presidente del Consiglio Comunale.

