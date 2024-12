Città

Commissione Bilancio: impedita la discussione sul bilancio da parte della maggioranza

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega in merito alla bagarre nella commissione bilancio di giovedì 19 dicembre. QUI LA CRONACA

a poche ore dal Consiglio Comunale, si è finalmente tenuta la seduta della Commissione Bilancio, convocata per garantire un approfondito esame dei punti all’ordine del giorno del Consiglio. La Commissione, guidata dalla Vicepresidente facente funzione Pierangela Vanzulli, avrebbe dovuto rappresentare un momento di confronto cruciale su temi rilevanti come il bilancio comunale.

​Tuttavia, la seduta è stata bruscamente interrotta dalla maggioranza consiliare, che si è rifiutata di discutere, impedendo di fatto il proseguimento dei lavori. Un atteggiamento grave e inaccettabile, che ha vanificato ogni tentativo di approfondire i punti all’ordine del giorno. Non solo: durante la seduta sono volate parole pesanti da parte di esponenti della maggioranza, aggravando una situazione già critica e minando ulteriormente il dialogo istituzionale.

​La Lega Lombarda, forza di opposizione, ha operato nel pieno rispetto della normativa e della legalità, applicando alla lettera la Delibera di Consiglio n. 62/2020, che regola il funzionamento della Commissione. Tale delibera, infatti, non prevede alcuna disposizione specifica per il caso di dimissioni del Presidente della Commissione, limitandosi a stabilire che il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza.

​La mancanza di un termine esplicito per definire la durata di tale sostituzione lascia chiaramente spazio all’interpretazione che il Vicepresidente debba assumere il ruolo finché il Consiglio Comunale non decida diversamente, eventualmente deliberando se procedere all’elezione di un nuovo Presidente o mantenendo il Vicepresidente nelle sue funzioni.

​In assenza di precedenti legali chiari, la Lega ha già annunciato l’intenzione di richiedere un parere ufficiale al Ministero dell’Interno per dirimere la questione. Nel frattempo, continuerà ad applicare la delibera vigente, garantendo la piena operatività della Commissione e rispettando le prerogative previste dal regolamento.​

Accuse e illazioni inaccettabili​

Durante la seduta, non sono mancate accuse contro i consiglieri comunali della Lega, insinuazioni gravi che fanno riferimento a presunti comportamenti illeciti. La Lega respinge fermamente tali illazioni, che mirano a delegittimare un’azione di opposizione assolutamente trasparente e conforme alle regole. Qualora dovessero essere protratte tali accuse, la Lega Lombarda si riserva di adire nelle opportune sedi, a tutela dei propri consiglieri e della correttezza istituzionale.

​Un fatto esecrabile per la democrazia locale

​L’interruzione dei lavori della Commissione da parte della maggioranza è un fatto esecrabile che colpisce al cuore la democrazia locale. Impedire un confronto approfondito su un tema fondamentale come il bilancio comunale significa negare ai cittadini di Saronno la possibilità di avere una discussione trasparente e costruttiva sulle scelte amministrative che li riguardano.

​La Lega ribadisce il suo impegno a garantire un’opposizione seria e responsabile, a tutela dei cittadini e della trasparenza amministrativa. Chiediamo con forza che tutte le forze politiche si impegnino a rispettare il confronto democratico, mettendo da parte atteggiamenti ostili e ostruzionistici che nulla hanno a che fare con il buon governo.

