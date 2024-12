Altre news

SARONNO – Oggi il tempo è caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, senza piogge previste. Le temperature raggiungono una massima di 9°C e una minima di 2°C, con lo zero termico fissato a 1510 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordest al mattino e da Est nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo. 3BMeteo.

Un campo di alta pressione interessa la Lombardia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi su pianure, Prealpi e Alpi Retiche per tutta la giornata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con una rotazione verso sud-ovest nel corso della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1250 metri.

TRADATE – Oggi il tempo è caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per tutta la giornata, per un totale di 9mm di precipitazioni. Le temperature raggiungono una massima di 6°C e una minima di 5°C, con lo zero termico fissato a 1812 metri. I venti soffiano deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Est nel pomeriggio.