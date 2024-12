news

Best Wallet è un wallet non-custodial che consente agli utenti di gestire, inviare e ricevere criptovalute in totale autonomia, eliminando la necessità di utilizzare exchange centralizzati (CEX). Inoltre, Best Wallet consente di trovare e comprare nuovi token in presale, tramite la funzione Upcoming Tokens.

La piattaforma, disponibile gratuitamente su dispositivi mobili Android e iOS, garantisce il pieno controllo delle chiavi private, offrendo così elevati standard di privacy e sicurezza.

Un elemento distintivo di Best Wallet è il token nativo BEST, venduto in presale al valore attuale di 0,0231 dollari.

La presale ha già raccolto oltre 4,5 milioni di dollari, generando hype all’interno della community delle criptovalute.

Vediamo qui di seguito quali sono le previsioni a breve, medio e lungo termine per il token BEST. Ricordiamo sempre che le previsioni sulle criptovalute non sono mai affidabili al 100%, in quanto si tratta di stime rialziste che non tengono conto della volatilità del mercato.

VAI ALLA PRESALE DI BEST TOKEN

Previsioni 2025

Il 2025 potrebbe rappresentare un punto di svolta per il BEST Token. L’integrazione di funzionalità avanzate nel wallet, come la gestione personalizzata degli asset digitali e un design incentrato sulla semplicità d’uso, lo renderà una valida alternativa a soluzioni consolidate come MetaMask e Trust Wallet.

Il token potrebbe avere un lancio di successo dopo la presale, grazie ai suoi vantaggi, tra cui:

Partecipazione alla governance : I detentori di BEST possono influenzare le decisioni strategiche riguardanti lo sviluppo del wallet e di altre iniziative come Best DEX e Best Card.

: I detentori di BEST possono influenzare le decisioni strategiche riguardanti lo sviluppo del wallet e di altre iniziative come Best DEX e Best Card. Sconti sulle commissioni : Riduzioni sulle transazioni e sugli swap cross-chain per gli utenti del token.

: Riduzioni sulle transazioni e sugli swap cross-chain per gli utenti del token. Accesso anticipato alle presale: BEST garantisce privilegi esclusivi per accedere alle presale di nuovi progetti tramite la funzione Upcoming Tokens.

Lo staking del BEST Token potrebbe rivelarsi una buona strategia da parte del team, per ridurre la pressione di vendita sull’asset una volta lanciato sul mercato. Allo stesso tempo, lo staking permette ai trader di ottenere ricompense passive in base a un APY.

Inoltre, Best Wallet ha lanciato la campagna Best Airdrop, un’iniziativa per distribuire token gratuiti agli utenti che completano specifiche attività giornaliere o occasionali.

Tenendo conto di questi fattori, gli analisti prevedono che BEST possa raggiungere gli 0,050 dollari nel 2025, con previsioni più prudenti che lo collocano intorno ai 0,030 dollari.

Previsioni 2026

Nel 2026, BEST Wallet prevede di introdurre funzionalità avanzate come un sistema di off-ramping e la tecnologia di sicurezza Fireblocks MPC-CMP.

Questi sviluppi, uniti alla possibilità di ottenere ricompense iGaming attraverso collaborazioni con crypto casinò, rafforzeranno l’interesse degli utenti per il token.

BEST potrebbe raggiungere un valore massimo di 0,070 dollari entro la fine del 2026, grazie alla crescente domanda e alle collaborazioni strategiche con sviluppatori di terze parti.

Previsioni 2030

Le previsioni a lungo termine per le criptovalute sono solitamente poco precise, in quanto il mercato può cambiare radicalmente nel corso degli anni.

Tuttavia, se il team di Best Wallet riuscirà a creare un ecosistema solido e aggiungere nuove funzionalità, allora il token BEST potrebbe consolidarsi sul mercato.

L’adozione su larga scala di asset digitali e una maggiore adozione delle criptovalute, probabilmente porterà gli utenti a cercare wallet versatili come Best Wallet.

Questo potrebbe portare il token a un valore massimo di 1 dollaro, con una media stimata intorno agli 0,80 dollari.

Come comprare BEST Token

Il token BEST si può comprare direttamente tramite l’app di Best Wallet o tramite il sito ufficiale.

L’app Best Wallet permette di accedere alla sezione Upcoming Tokens, dove tra le presale è possibile trovare quella di Best Token.

Una volta sulla pagina del progetto è possibile completare l’acquisto utilizzando criptovalute supportate.

In alternativa, è possibile collegare wallet come Best Wallet, Metamask, Wallet Connect o Coinbase Wallet al sito della presale e procedere con l’acquisto tramite carta o criptovalute, grazie a un processo rapido e intuitivo.

VAI ALLA PRESALE DI BEST TOKEN