VENEGONO SUPERIORE – “Il nostro Marco Colugnat ha partecipato al raduno territoriale dell’Area nord per la Rappresentativa nazionale dilettanti Under 16. A Montichiari nel Bresciano i convocati hanno svolto una amichevole interna. Complimenti Marco!” Così i dirigenti della Vaesina calcio, che danno notizia della convocazione del loro giocatore del settore giovanile.

Da tempo la Varesina dedica molto sforzi, e risorse economiche, per la crescita del proprio settore giovanile. Un impegno ribadito anche in ottica futura e che sta portando le formazioni della Varesina a ottenere buoni risultati in tutti i campionati di appartenenza.

(foto Varesina calcio: il giovane Marco Colugnat, giocatore del vivaio della formazione calcistica di Venegono Superiore, dunque è approdato alla rappresentativa di categoria)

