SARONNO – Primo rinforzo dal mercato invernale per il Fbc Saronno (Eccellenza) che ha pescato dalla categoria superiore, dalla Castellanzese.

Questo il comunicato della Castellanzese.

La Usd Castellanzese 1921 comunica il trasferimento del difensore Matteo Ruschena, classe 2006, al Fbc Saronno 1910 Calcio, attualmente guidato dall’ex allenatore neroverde Fiorenzo Roncari.

Cresciuto nelle giovanili neroverdi, Matteo Ruschena in questi anni si è distinto per serietà e professionalità, sia in campo sia fuori, mettendosi sempre a disposizione dei compagni e degli allenatori, senza mai una parola fuori posto. Benvoluto da tutti, società, compagni e tifosi, Matteo lascia un bel ricordo a tutti coloro i quali gli hanno voluto bene. Con i colori neroverdi ha conquistato la permanenza in Serie D al termine della stagione 2023-2024.

Il club neroverde ringrazia sentitamente Matteo Ruschena per quanto fatto e dimostrato in questo lungo periodo, augurandogli le migliori soddisfazioni sia personali sia professionali.

Classifica

Solbiatese 39 punti, Mariano 36, Pavia e Caronnese 35, Ardor Lazzate 32, Rhodense 31, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello 18, Casteggio, Lentatese e Sedriano 16, Sestese e Ispra 15, Legnano 11, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

(foto Castellanzese: Matteo Ruschena in azione di gioco)

