Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Potrebbe essere stata la batteria di un monopattino elettrico in carica la causa dell’incendio scoppiato ieri, venerdì 19 dicembre, in un’abitazione al piano terra. L’incidente domestico ha avuto ripercussioni anche sulla padrona di casa donna è stata trasportata in ospedale per intossicazione da fumo.

L’incendio è divampato intorno alle 18,30 in via 4 Novembre, all’interno di un cortile residenziale. A dare l’allarme la padrone di casa che si è accorta di fumo e fiamme ed ha anche cercato di spegnere l’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e un’ambulanza. Le fiamme sono state rapidamente domate tanto da scongiurare danni alla struttura.

Secondo le prime ipotesi, l’incendio sarebbe partito dalla batteria del monopattino elettrico mentre era sotto carica. E’ stato necessario anche l’intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario. La donna avrebbe inalato del fumo nel tentativo di spegnere le fiamme. Dopo i primi accertamenti sul posto è stata portata all’ospedale per le cure del caso.

(foto archivio)

