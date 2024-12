Città

SARONNO/SARONNESE – Prende il via un ricco calendario di eventi che celebra il Natale: concerti corali, esibizioni dal vivo in tante location d’effetto che regalano momenti di pura emozione.

Venerdì 20 dicembre

CISLAGO – Alle 20.30, all’oratorio Sacro Cuore in via Don Pietro Erba, ASD Cistellum Judo Karate presenta la“Tombolata” per grandi e piccini. Informazioni al sito internet www. comune.cislago.va.it.

SARONNO – Alle 21, nella sede dell’associazione “Le Stanze della Musica in via Padre Reina 14, concerto “Comete” con Stefano Spitale, Dario Seveso, Stefano Seveso e Francesca la Tassa. Dettagli al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

Sabato 21 dicembre

SARONNO – Alle 11, alla biblioteca civica, “Fuga dalla bottega di Babbo Natale” spettacolo di Natale per bambini organizzato dall’amministrazione comunale. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

CISLAGO – Dalle 15 per le vie del paese, sfilata con gli zampognari. Informazioni al sito internet www.comune.cislago.va.it.

SARONNO – Dalle 16.30 alle 18, nella centrale piazza Libertà, “Concerto con i musicanti di San. Crispino” con panettone, cioccolata e biscotti a cura di ProLoco Saronno. Informazioni www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 21, alla chiesa dei santi Pietro e Paolo di piazza Libertà 2, “Concerto di Natale” con il coro da camera Hebel. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro S. Giuseppe di via Dante 109, “Concerto di Natale”. Dettagli al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I maggio, va in scena il “Concerto di Natale” eseguito dal coro delle voci bianche e dal coro Ars Cantus a favore delle associazioni del territorio. L’iniziativa è a cura di Lions Club Saronno Host Solidalia.

SARONNO – Alle 21, al teatro Regina Pacis in via Roma 119, concerto con il corpo musicale cittadino con un repertorio natalizio di musiche da tutto il mondo arrangiate per banda coro e chitarra. Info al sito www.comune.saronno.va.it.

Domenica 22 dicembre

SARONNO – Dalle 15 alle 18, per le vie del centro, “I Pastori erranti del ricordo antico” concerto itinerante con musiche natalizie con zampogne, cornamuse e ciaramella. Informazioni al sito internet www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Dalle 15.30 alle 17.30, in piazza Libertà, torna il presepe vivente a cura di AVSI Saronno.

ROVELLASCA – Alle 20.45, nella cornice della chiesa di San Bartolomeo in via, Concerto di Natale a cura di Angel’s Chorus. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito.

Cosa fare week-end augura buone feste e vi aspetta venerdì 10 gennaio.