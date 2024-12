Città

SARONNO – E’ il momento di capire chi fa parte, chi sostiene il sindaco Augusto Airoldi e la sua coalizione. Stasera giovedì 20 dicembre alle 21 in Sala Vanelli, si chiarirà chi è disposto a sostenere la maggioranza e se questa riuscirà a superare la crisi in corso. In discussione, al secondo punto all’ordine del giorno, ci sarà l’approvazione del bilancio consolidato, la cui mancata approvazione entro il 30 settembre ha aperto la fase di instabilità.

Nel frattempo, la situazione politica è cambiata. Pierluigi Gilli non è più alla guida del consiglio comunale; al suo posto c’è Marta Gilli, indipendente che al momento della nomina ha precisato di voler mantenere una neutralità politica. Per sostenere la maggioranza, dovrebbe ribaltare il voto contrario espresso il 30 settembre, mettendo così alla prova la sua proclamata neutralità

Un altro punto interrogativo riguarda Agostino De Marco di Forza Italia. Il suo voto è stato determinante per l’elezione di Marta Gilli a presidente del consiglio, creando malumori sia nel suo partito che nel centrodestra. Tuttavia, anche lui aveva bocciato il bilancio consolidato e firmato la mozione di sfiducia contro il sindaco. Un suo improvviso cambio di rotta a favore della maggioranza aprirebbe non pochi problemi negli azzurri, già provati dalle dimissioni di Maria Assunta Miglino ma anche all’interno del Pd dove solo l’idea di una “stampella” di De Marco e di Fi non è gradita.

Giuseppe Calderazzo, assente alla seduta del 30 settembre, è un altro elemento chiave. Il suo nome era stato al centro di trattative per un possibile accordo tra la maggioranza e il Movimento 5 Stelle, ma l’opposizione di una parte del Partito Democratico ha fatto naufragare l’ipotesi. Le recenti dichiarazioni dei pentastellati non lasciano spazio a possibili collaborazioni con l’Amministrazione.

C’è poi il caso di Mattia Cattaneo, uscito dalla Lista Airoldi per divergenze sulla gestione della crisi. Anche se ora è indipendente, ha già votato a favore del bilancio consolidato, rendendo improbabile un cambiamento di posizione.

I numeri parlano chiaro: i voti contrari sarebbero 11, tra cui 5 della Lega, 1 di Fratelli d’Italia, 4 di Obiettivo Saronno e quello di Calderazzo. La maggioranza attuale conta su 12 voti: il sindaco, 1 consigliere di Con Saronno, 5 del Partito Democratico, 2 di Tu@Saronno, 3 di Saronno Civica e Cattaneo. La decisione di Marta Gilli e Agostino De Marco potrebbero quindi fare la differenza.

Astensioni e assenze sarebbero un prezioso aiuti alla maggioranza dai numeri risicati e quindi in un momento cruciale per la tenuta della coalizione non posso che essere letti come un sostegno, un si al proseguo all’Amministrazione Airoldi.