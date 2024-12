Eventi

GAVIRATE – Anche quest’anno il Chiostro di Voltorre si trasforma in un luogo di meraviglia grazie alla Mostra dei presepi organizzata con dedizione dai volontari della Proloco. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione natalizia, visitabile fino al 6 gennaio 2025.

All’interno dello storico Chiostro di Voltorre, più di 100 presepi e diorami sono stati esposti in un’ambientazione mozzafiato: le vie di un borgo antico, ricostruite a mano con una cura per i dettagli che lascia a bocca aperta. Ogni angolo sembra prendere vita, regalando ai visitatori la sensazione di passeggiare in un piccolo villaggio d’altri tempi.

I volontari hanno iniziato i preparativi già a luglio per garantire che tutto fosse pronto per l’inaugurazione dell’8 dicembre. La passione e l’impegno trasmessi in ogni creazione rendono questa mostra un’esperienza indimenticabile.

Ciò che distingue questa esposizione è la sua continua evoluzione: ogni anno la mostra dei presepi di Gavirate offre nuove opere e installazioni, sorprendendo i visitatori con la varietà e la qualità artistica dei lavori esposti.

La mostra rimarrà aperta nei giorni 8, 14, 15 dicembre, dal 21 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio 2025 con i seguenti orari di visita: nei giorni feriali dalle 14.30 alle 18.30, le domeniche e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 e il 25 dicembre dalle 17 alle 21. Inoltre, nei pomeriggi dell’8, 15, 22, 26 e 29 dicembre e dell’1, 5 e 6 gennaio, è attivo un comodo servizio navetta che collega la stazione di Gavirate, il centro commerciale e il Chiostro di Voltorre, con orario dalle 14 alle 19.

Per scolaresche e centri anziani, è possibile prenotare visite gratuite per gruppi di almeno 20 persone anche in orari di chiusura. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 335 8149711.

(foto della mostra)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti