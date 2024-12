Città

SARONNO – Tra le notizie più lette giovedì 19 dicembre quella della studentessa investita da un pullman, nuovi furti in appartamento a Cassina Ferrara. Altri eventi riguardano un blitz alla stazione ferroviaria e la discussione sui fondi per l’Itis Riva. La città non manca di celebrare il Natale con spettacoli dedicati ai più piccoli.

Una studentessa di 17 anni è stata investita da un pullman in via Primo Maggio, provocando la chiusura temporanea della strada e momenti di apprensione tra i presenti.

Ancora furti in appartamento: questa volta i ladri hanno colpito nella zona di Cassina Ferrara, alimentando la preoccupazione dei residenti per i continui episodi di microcriminalità.

In stazione, un distributore automatico di biglietti è stato scassinato durante un blitz notturno. Le immagini mostrano i danni subiti dalla macchinetta e i segni dell’effrazione.

La mozione per i fondi di riqualificazione dell’Itis Riva fa discutere: la maggioranza rivendica il successo come frutto del proprio impegno, escludendo il contributo della minoranza che invece ne rivendica il merito.

Il gruppo Elfi ha portato la magia del Natale in città, incantando grandi e piccoli con uno spettacolo ricco di atmosfera e spirito festivo.

