Lazzate

LAZZATE – Viene distribuito in questi giorni porta a porta da incaricati della società Aprica, che si occupa della raccolta rifiuti, il nuovo calendario ecologico 2025, edito dall’Amministrazione comunale. La distribuzione dovrebbe concludersi entro gli ultimi giorni dell’anno. La nuova edizione è dedicata alle piante di Lazzate, con le immagini di alcuni scorci del paese in cui gli alberi sono protagonisti, con la loro maestosità, i loro colori, la loro rassicurante e confortevole presenza.

Alle immagini degli alberi di Lazzate, il calendario ecologico 2025 aggiunge indicazioni importanti sul corretto svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti, indicando, giorno per giorno, i passaggi dei mezzi di raccolta per le diverse tipologie e riassumendo, nelle ultime pagine, le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti, a cominciare dalla corretta separazione dei materiali,

ciascuno con la propria destinazione finale.

Come sottolinea il sindaco Andrea Monti nell’introduzione al calendario ecologico 2025: “Per ricambiare il lavoro che madre natura compie ogni giorno per noi, siamo chiamati a qualche sforzo quotidiano: in questo calendario trovate istruzioni e informazioni per gestire al meglio i vostri rifiuti, separare e differenziare i vari materiali, così che diventeranno fonte di nuovi prodotti, attraverso il riciclo”.

La separazione all’origine delle diverse tipologie di materiali, dagli imballaggi ai confezionamenti, dai residui alimentari alla carta, dal legno al vetro, oltre alle categorie speciali, come ingombranti, elettronica, olii esausti, medicinali, abiti usati è il primo fondamentale passo necessario a garantire una filiera di riciclo, riuso e contenimento dei costi e degli effetti ambientali dello smaltimento.

“Per il nuovo anno ci siamo posti importanti obiettivi di miglioramento della raccolta differenziata nel nostro comune, come segnale concreto di attenzione all’ambiente, a beneficio di tutti” -aggiunge l’assessore all’Ambiente, Barbara Mazzarello. Il calendario Ecologico 2025 è sempre disponibile, in versione digitale pdf sul sito internet del Comune di Lazzate.

