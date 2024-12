Città

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – “Questa reazione sproporzionata ci lascia perplessi: con le chiacchiere non si combina nulla e fino a ieri non c’era nessun provvedimento, quindi per favore datevi una mossa”

Sono le parole di Silvio Maiocchi consigliere comunale di Fratelli d’Italia che risponde alla dura presa di posizione di ieri, giovedì 19 dicembre, del presidente Marco Magrini in merito alla mozione per destinare fondi al rifacimento dei bagni dell’Itis Riva di via Carso.

“Ora che in questo nuovo articolo ufficializzate definitivamente l’intenzione di attuare il progetto fermo negli uffici (lo sapete, vero?), attendiamo con ansia la data della consegna dei lavori. Ma la domanda sorge spontanea: questa chiarezza non potevate esprimerla l’altra sera in consiglio? Qualcuno diceva: “L’importante è che se ne parli”… E per fortuna questo è avvenuto”.

E Maiocchi si concede una replica politica: “Per quanto riguarda le “marchette politiche” forse la gallina che canta ha fatto l’uovo”.

