Bitget Token (BGB) ha registrato una crescita del 147% nell’ultimo mese, posizionandosi tra i principali a ottenere guadagni nel mercato cripto. E sembra non volersi fermare.

Ma ci sono ulteriori rialzi all’orizzonte, o i trader dovrebbero aspettare un punto d’ingresso migliore prima di acquistare BGB?

La recente crescita di Bitget

Bitget è stato lanciato originariamente nel 2018, e da allora, l’industria delle criptovalute ha attraversato fasi di forte volatilità. Dalle cupe fasi di mercato ribassista ai crolli improvvisi, passando per incertezze regolamentari fino agli euforici rialzi dell’attuale bull run (durante la quale Bitcoin ha superato i $100.000), trader e investitori hanno vissuto un vero e proprio ottovolante emotivo.

Allo stesso tempo, Bitget è rimasto al loro fianco, dimostrando una vera dedizione all’industria e un’abilità straordinaria nel navigare attraverso ogni sfida che il mercato ha presentato.

Ad oggi, Bitget sta espandendo la sua offerta su più fronti, includendo il trading spot e futures, la sua piattaforma di punta per il copy trading, i bot di trading, una nuova piattaforma di lancio per token e molto altro.

Bitget è particolarmente noto per la sua volontà di abbracciare token innovativi e meme coin, offrendo agli utenti il maggior numero possibile di opportunità di generazione di profitto. Questa strategia ha attratto una vasta gamma di investitori, dalle balene ai trader speculativi, fino agli investitori bluechip e a tutti quelli che si collocano tra questi estremi.

Come vedremo nella prossima sezione, il successo straordinario di Bitget si riflette chiaramente nella performance di prezzo del suo token utility, BGB.

$BGB already trading above $3.06.

$BGB already trading above $3.06.

Price discovery is crazy. I expect the bitget ecosystem to pump. $BWB – bitget wallet token $moew – memecoin by bitget wallet. I expect more from BWB the hype is real.

BGB pronto per ulteriori rialzi?

Il grafico settimanale del prezzo di BGB (che utilizza i dati del mercato spot BGB/USDT direttamente dall’exchange Bitget) mostra che questo investimento ha dato frutti ai detentori di lungo termine:

In effetti, chiunque abbia acquistato BGB nelle ultime sei settimane e abbia mantenuto la posizione ha beneficiato di un significativo movimento rialzista.

Analizzando più da vicino il grafico giornaliero di BGB (mostrato di seguito), possiamo fare le seguenti osservazioni:

Il prezzo di BGB ha stabilito un forte trend rialzista prima di esplodere al rialzo nelle ultime due settimane, registrando un pump di circa 120% dal 2 dicembre .

ha stabilito un forte trend rialzista prima di esplodere al rialzo nelle ultime due settimane, registrando un pump di circa dal . Questo movimento è stato supportato da un significativo volume di scambio, segnale di convizione e supporto da parte del mercato.

e supporto da parte del mercato. Attualmente, il prezzo si sta consolidando tra i $3 e $3,50 .

e . Anche se il prezzo dovesse correggere da questo punto, trader e investitori avrebbero numerosi livelli di supporto da monitorare per comprare durante il ribasso . Ad esempio, l’indicatore SuperTrend mostra un forte supporto intorno ai $2,40 .

. Ad esempio, l’indicatore mostra un forte supporto intorno ai . La lettura dell’RSI (Relative Strength Index) indica che il token è attualmente in ipercomprato, segnale che solitamente suggerisce un’imminente correzione. Tuttavia, una correzione potrebbe effettivamente fornire una buona opportunità di acquisto (come detto sopra), mentre una fase di consolidamento laterale potrebbe ridurre l’RSI abbastanza da giustificare una prospettiva più rialzista nel breve termine.

Con l’elezione di Donald Trump prevista per il 20 gennaio 2025, sembra che BGB beneficerà di un’azione di prezzo positiva nel lungo termine, indipendentemente dai movimenti a breve termine. Trader e investitori hanno a disposizione molte opzioni strategiche, tra cui trading range, acquisto durante i ribassi o preparazione per una nuova spinta al di sopra dei $3,50 (possibile nell’attuale mercato bullish).

In breve, BGB è un token interessante da tenere d’occhio e sembra destinato a offrire ai partecipanti numerose opportunità di profitto, nonostante l’impennata già significativa.

Sulla base dell’attuale azione di prezzo di BGB, i prossimi movimenti più probabili sembrano essere:

Consolidamento laterale continuo, con un range tra $3 e $3,50

continuo, con un range tra e Una correzione verso $2,40 (seguita probabilmente da un rimbalzo e una continuazione rialzista)

(seguita probabilmente da un rimbalzo e una continuazione rialzista) Una nuova spinta verso un massimo storico al di sopra dei $3,50 (dopo di che il livello $3,50 potrebbe trasformarsi da resistenza in supporto)

Best Wallet potrebbe essere un’alternativa migliore a Bitget?

Sebbene Bitget stia mostrando un impressionante slancio recente, chi desidera davvero massimizzare la propria redditività dovrebbe considerare Best Wallet ($BEST), il token nativo di un wallet Web3 sempre più popolare.

Best Wallet offre una serie di caratteristiche interessanti, come la possibilità di acquistare token di nuovi progetti cripto promettenti prima che siano disponibili per il trading. Questo significa che investitori e trader possono iniziare ad accumulare token prima che compaiano sugli exchange centralizzati.

Il wallet ha recentemente guadagnato popolarità grazie alla sua funzione Upcoming Tokens, che ha messo in evidenza il potenziale delle meme coin come Catslap e Pepe Unchained prima delle loro enormi impennate, che hanno fruttato guadagni significativi ai primi investitori.

Best Wallet sta attualmente conducendo una prevendita del suo token nativo $BEST, che ha già raccolto $4,5 milioni. Possedere il token offre diversi vantaggi, come:

Commissioni di transazione ridotte

Accesso anticipato a nuovi progetti

a nuovi progetti Premi di staking con stime attuali del 537% annuo

Analisti come il noto YouTuber cripto ClayBro, sono stati rapidi nel lodare il progetto.

Best Wallet vanta una crescita del 50% mese su mese degli utenti ed è sulla buona strada per catturare il 40% del mercato dei wallet non custodiali, valutato a $11 miliardi entro il 2026. Questo potrebbe portare a una crescita significativa del prezzo del token $BEST, rendendolo un’opportunità interessante.

