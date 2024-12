Città

SARONNO – Alla vigilia del consiglio comunale in cui la coalizione che sostiene il sindaco Augusto Airoldi dovrà riuscire ad approvare il bilancio consolidato, al terzo tentativo in piena zona Cesarini, ieri sera, giovedì 19 dicembre, è andata in scena una surreale seduta della commissione bilancio.

Preceduta da un intenso scambio di mail, pec e telefonate, la seduta è stata convocata in modalità mista in municipio dalla vicepresidente Pier Angela Vanzulli, alla luce delle dimissioni del numero uno Francesco Licata. Il capogruppo del Pd aveva lasciato, come presidente ma anche come membro, la commissione all’indomani dell’elezione di Marta Gilli a guida dell’assemblea cittadina. Dimissioni che non sono mai state motivate ma che sembrano proprio una precisa risposta alle ultime scelte della coalizione che guida la città.

Vanzulli ha aperto la seduta nella sala riunioni al primo piano del municipio, con alcuni componenti collegati in video tra cui l’assessore Mimmo D’Amato, spiegando di voler utilizzare il proprio ruolo di vicepresidente per dare nuova linfa a una commissione “troppo spesso sacrificata con convocazioni dell’ultimo minuto, solo in versione streaming e in orari difficilmente accessibili”, dando così seguito “agli annunci e promesse di trasparenza verso i cittadini e i consiglieri della maggioranza”.

Il clima non è stato però così costruttivo. Il consigliere di Con Saronno Massimo Picozzi ha subito spiegato a Vanzulli che il primo punto all’ordine del giorno avrebbe dovuto essere l’elezione del nuovo presidente punto che, malgrado la richiesta via Pec, la consigliera non aveva però previsto nell’odg. È iniziato così un braccio di ferro tra Vanzulli, Picozzi e Pierluigi Gilli. L’ormai ex presidente del consiglio comunale ha sostenuto che l’elezione fosse necessaria per ricostruire la collegialità della commissione. Con dovizia di particolari e anche con accuse alla gestione Vanzulli, Gilli ha ricordato che il presidente dimissionario va subito sostituito, come prevede la prassi e la legge.

Di diversa opinione Vanzulli, che facendo riferimento allo specifico regolamento comunale delle commissioni, ha rimarcato come la rielezione non era indicata come necessaria, ma che invece è indicato come il vicepresidente debba ricoprire il ruolo in caso di vacanza del presidente.

Un dialogo tra sordi che è continuato per una ventina di minuti, con Gilli che ha annunciato che, in caso di mancata elezione del presidente, avrebbe lasciato la seduta “prendendo poi i provvedimenti del caso”. Vanzulli, a questo punto, vista l’indisponibilità a portare avanti l’odg previsto, ha chiuso la seduta.

