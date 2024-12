Città

SARONNO – Il nuovo progetto di accoglienza per le persone senza fissa dimora ha preso il via a Saronno da dicembre 2024 fino a marzo 2025. L’iniziativa prevede la disponibilità di 12 posti letto, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Nel 2023 erano 9. Il dormitorio, riservato agli uomini, sarà aperto ogni sera alle 19 e chiuderà alle 8 del mattino, momento in cui sarà possibile anche fare colazione in uno spazio comune. Ogni stanza è dotata di un bagno e una doccia per garantire maggiore comfort e dignità agli ospiti.

Il servizio, giunto al quarto anno, è stato avviato per la prima volta nell’inverno del 2021 e vede la collaborazione tra il Comune di Saronno, Casa di Marta, Comunità Parrocchiale e Cooperativa Intrecci. Un supporto educativo è previsto per chi usufruisce di questa accoglienza. La segnalazione per accedere al servizio viene effettuata dai Servizi Sociali del Comune di Saronno.

Gli ospiti sono prevalentemente uomini over 50, ma non mancano i giovani, come un 24enne accolto quest’anno. Negli anni di attivazione, il dormitorio ha ospitato 16 stranieri e 13 italiani. Molti degli accolti soffrono di problemi di salute e, in diversi casi, non hanno una rete familiare o amicale su cui poter contare.

Nei tre anni passati, grazie a questa iniziativa, sono state accolte 29 persone senza fissa dimora.

Si dà la precedenza a persone fragili e più anziane partendo da a chi non ha uno spazio sicuro dove stare. Vengono accolte occasionalmente anche persone con disturbi mentali o dipendenze che però abbiamo iniziato un percorso di presa in carico con servizi specializzati.

