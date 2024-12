Città

SARONNO – Domenica 22 dicembre, divieti di sosta e banchi invaderanno il quartiere Prealpi per effetto dell’anticipo del mercato settimanale. L’amministrazione comunale ha deciso questa variazione per garantire il regolare svolgimento del mercato natalizio, che solitamente si tiene il mercoledì, anticipandolo a causa della festività del 25 dicembre.

Il mercato si svolgerà con le consuete modalità e orari, offrendo un’ampia gamma di prodotti grazie alla presenza di circa 200 banchi che, come sempre, animeranno piazza dei Mercanti e le vie limitrofe. L’evento rappresenta un’occasione per lo shopping natalizio dell’ultimo minuto, con un’offerta variegata di articoli utili e regali.

Un’altra variazione riguarda il mercato settimanale del 1° gennaio. Per effetto della festività di Capodanno, l’appuntamento sarà cancellato e non verrà recuperato. Una decisione presa per permettere una migliore gestione organizzativa durante il periodo festivo.

Negli ultimi mesi, i commercianti ambulanti hanno chiesto all’amministrazione un ripensamento complessivo dell’organizzazione del mercato, con l’obiettivo di aumentarne l’attrattività e migliorare la funzionalità delle disposizioni logistiche. Le festività rappresentano un momento cruciale per valutare le necessità di cittadini e operatori, e l’anticipo del mercato sarà un banco di prova per eventuali migliorie future.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti