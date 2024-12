Solaro

SOLARO – Sabato 14 dicembre durante la festa di Natale alla scuola secondaria di primo grado, c’è stata la premiazione dell’ottavo concorso artistico anno scolastico 2024/2025.

Albero di Natale Sostenibile, il riciclo e la rivalutazione degli oggetti considerati come inutili: questo il tema del concorso artistico d’Istituto rivolto a tutte le 15 classi della secondaria di I grado Luigi Pirandello, organizzato dall’istituto comprensivo “Regina Elena” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Solaro.

In questi anni il simbolo dell’albero in diverse occasioni si è avvicendato alla scuola Pirandello: dalla creazione del logo scolastico, il giorno della memoria 27 gennaio con il progetto “Facciamo rifiorire l’albero di Anna Frank”, al progetto Intercultura “L’albero della Legalità” con il murales in aula magna, “L’albero dei diritti”.

“La scelta dell’albero – spiegano dalla scuola – non solo come logo dell’ istituto, è dettata dal modo di intendere le nostre scelte educative di fondo. L’albero, quindi, come simbolo di crescita con solide fondamenta, di sviluppo, di protezione, di nutrimento, di divenire della personalità che si nutre degli strumenti e degli stimoli culturali che la scuola offre durante tutto il prezioso ma delicato percorso dell’età evolutiva.”

“Abbiamo scelto di associare idealmente la crescita del ragazzo all’albero, che ha uno sviluppo lento e graduale, in cui il tronco e la chioma si espandono anno dopo anno grazie alle radici, a noi invisibili ma fondanti”, concludono.

Il concorso scolastico artistico-creativo d’istituto, infatti, pone l’obiettivo di potenziare l’immaginazione e la creatività degli alunni attraverso la conoscenza e l’utilizzo di tecniche pittoriche diverse. Oggetto dell’ottavo concorso è stato “L’albero di Natale fai da te”, soluzione ideale per divertirsi, con un occhio di riguardo all’ambiente. Le discipline coinvolte sono state: arte e educazione civica.

Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale sono i tre nuclei tematici fondamentali dell’educazione civica, la materia svolta dagli insegnanti attraverso molteplici percorsi didattici finalizzati all’accrescimento del senso civico degli alunni. L’obiettivo principale è stato quello di promuovere la sostenibilità, trasversalmente diffondere nei ragazzi l’importanza della tutela ambientale, della raccolta differenziata dei rifiuti e del riciclo. Questa attività didattica, per certi aspetti anche ludica, permetterà loro di comprendere attivamente come oggetti o materiali di scarto, considerati semplici rifiuti da gettare nella spazzatura, con un pizzico di immaginazione possono invece acquisire una nuova vita. La giuria si è riunita il giorno 2 dicembre alle ore 9.00, per valutare i 15 alberi di Natale.

Dopo un’attenta valutazione la Giuria si è espressa: al terzo posto classe vincitrice 2A, con un punteggio di 24,44 (il premio di un valore di 100 euro in materiale didattico, finanziato dall’Amministrazione Comunale di Solaro); al secondo posto la classe vincitrice 3 B, con un punteggio di 25,11 (il premio di un valore di 150 euro in materiale didattico, finanziato dall’Amministrazione Comunale di Solaro); al primo posto la classe vincitrice 3 C, con un punteggio di 28,50 (il premio di un valore di 200 euro in materiale didattico, finanziato dall’Amministrazione Comunale di Solaro).

