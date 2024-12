Città

SARONNO – È arrivata una nuova allerta meteo per il Saronnese. La Protezione Civile ha emesso un’allerta per rischio vento forte, con livello “arancione moderata”. L’avviso è in vigore dalle 00.00 di venerdì 20 dicembre alle 00.00 di sabato 21 dicembre.

Secondo le previsioni di 3B meteo, sono attesi venti di forte intensità che potrebbero causare disagi alla viabilità e potenziali danni a strutture e alberi.

La Protezione Civile raccomanda di prestare la massima attenzione e mettere in sicurezza oggetti e materiali che potrebbero essere spostati o danneggiati dal vento.

Per quanto riguarda il Tradatese e la zona delle Groane, la situazione sarà simile, con raffiche di vento attese anche in queste aree. Si consiglia prudenza durante la giornata di venerdì.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

