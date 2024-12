Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Cerimonia in piazza domenica pomeriggio per la consegna dell’“Anadin d’or 2024”, la benemerenza civica che premia i cittadini “speciali” e riconosce meriti in diversi settori.

Nella parte finale della giornata dedicata all’evento “Aspettando Natale”, si è celebrato l’atteso momento di consegna dei riconoscimenti, alla presenza del Sindaco Massimiliano Occa e dell’intera giunta comunale, oltre che del parroco don Giuseppe Collini, come momento di tributo e ringraziamento collettivo dell’intera comunità ai destinatari.

Per il settore Sociale, le benemerenze sono state assegnate alla memoria di Uilson Brignani e Arnaldo Basilico. Di entrambi è stato sottolineato l’impegno e la dedizione nel rafforzare i valori di solidarietà e comunità a Ceriano Laghetto. Brignani è stato ricordato in particolare la tenacia, il desiderio di giustizia e l’impegno per la frazione Dal Pozzo, mentre per Basilico è stato ricordato soprattutto il lavoro in favore dell’oratorio e della Parrocchia San Vittore, tra manutenzioni e organizzazione di feste ed eventi.

Per il settore Cultura, la benemerenza è stata assegnata alla memoria di Gianmario Longoni, per l’”instancabile impegno nell’arricchimento del tessuto sociale del paese e nella valorizzazione delle tradizioni”. Di lui è stato ricordato in particolare il lavoro per la creazione prima e poi per la conduzione come presidente della Pro Loco, per ben 15 anni.

Benemerenza per lo Sport assegnata a Raffaele Manna, attuale presidente del Gs Dal Pozzo, “per gli anni di illuminata presidenza della storica società sportiva cerianese”, sottolineando la generosità e la disponibilità messe quotidianamente in campo a sostegno dello sport.

Per il Commercio, benemerenza assegnata all’Osteria San Giuseppe “per l’apprezzata qualità della proposta culinaria e ricettiva”, con la premiazione di Marco Ristagno e della moglie Albertina, capaci di rivalorizzare una struttura storica con menù e servizi moderni.

Benemerenza per le Attività Produttive al Frutteto del Parco, “per l’attività agricola d’eccellenza e le iniziative che hanno valorizzato il territorio”, ricordando i numerosi appuntamenti organizzati durante l’anno all’interno dell’oasi naturale più preziosa di Ceriano Laghetto.

Infine, il momento più atteso con la consegna dell’Anadin d’or a Giuseppe Rivolta, che da 40 anni “si prende cura” della comunità, collaborando con diverse realtà associative di Ceriano Laghetto, dalla biblioteca al teatro parrocchiale, dall’organizzazione del palio a quella del Carnevale, passando per l’associazione Massimo Brioschi, la Pro Loco e la Caritas. Un uomo definito “Più del fare che dell’apparire”. Lunghi applausi e momenti di sincera commozione hanno accompagnato la lettura dei nomi dei premiati, che hanno riscontrato la piena condivisione dei molti presenti.

“La consegna dell’Anadin d’or e delle benemerenze è un momento speciale di grande condivisione per la nostra comunità” -afferma il Sindaco Massimiliano Occa. “E’ stata l’occasione per ricordare alcune nostre eccellenze nei diversi settori, persone da cui dobbiamo tutti prendere esempio per migliorarci nel nostro fare bene e, soprattutto, voler bene alla nostra Ceriano”.