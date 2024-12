news

A poco più di 24 ore dall’annuncio del lancio di Binance Alpha, è stato già rivelato il primo gruppo di token che saranno listati sulla piattaforma. Binance Alpha è il nuovo sistema integrato in Binance Wallet, progettato per presentare progetti di criptovalute emergenti con alto potenziale di crescita. Questo fungerà da pool di selezione per i token in fase di pre-listing.

I primi cinque progetti selezionati sono KOMA, Cheems, APX, ai16z e AIXBT. Scelti in base alle loro caratteristiche base e al potenziale di crescita nel prossimo futuro. Questi coprono diversi settori dell’industria delle criptovalute, per questo è possibile aspettarsi un potenziale listing anche del nuovo token Solaxy (SOLX), che in prevendita ha già raccolto più di 2,5 milioni di dollari.

Vai alla presale di Solaxy

Binance Alpha e token scelti

Allo stato attuale, i cinque progetti scelti sono particolarmente interessanti poiché tutti molto diversi. KOMA, per esempio, è una piattaforma all’avanguardia per le dApps, ovvero le applicazioni decentralizzate, mentre invece APX si concentra sulle soluzioni di finanza decentralizzata avanzate. Tra le meme coin c’è invece Cheems, mentre ai16z si concentra su applicazioni che integrano intelligenze artificiali e blockchain. Infine, AIXBT è specializzato nelle tecnologie per il trading di criptovalute. Un lotto davvero ben assortito che dimostra come Binance Alpha voglia offrire ai propri utenti delle risorse variegate.

Le novità non terminano qui, perché Binance Alpha annuncerà un altro lotto di cinque progetti cripto emergenti, stavolta però tre saranno basati su Ethereum, uno su BNB e uno su Solana. Pertanto è lecito chiedersi se quest’ultimo non possa essere proprio Solaxy (SOLX), la nuova meme coin che rappresenta la prima Layer-2 su blockchain Solana.

Cos’è Solaxy

La velocità e l’efficienza in termini di costi senza pari di Solana l’hanno resa una piattaforma di riferimento per applicazioni ad alto throughput, inclusi i lanci di meme coin. Tuttavia, la sua popolarità ha portato a problemi significativi di congestione, con transazioni spam e fallimenti delle esecuzioni diffuse su tutta la rete. Come primo protocollo Layer 2 su Solana, Solaxy affronta questi problemi introducendo maggiore scalabilità e throughput delle transazioni, costi ridotti e affidabilità migliorata

Oltre a risolvere i problemi di Solana, Solaxy colma il divario tra Solana ed Ethereum, sfruttando la liquidità e la sicurezza di Ethereum per creare una soluzione multi-chain potente.

La situazione di Solana

Solana si distingue certamente tra le blockchain Layer 1 per le sue alte prestazioni, ma la sua rapida crescita non è stata priva di sfide. Con l’aumento della popolarità, la piattaforma ha iniziato a sperimentare congestione di rete. Migliaia di applicazioni, inclusi lanci di meme coin e piattaforme no-code, hanno saturato la rete con transazioni. Questa congestione ha portato ad alti tassi di fallimento delle transazioni, con alcune stime che suggeriscono che fino al 25% delle transazioni non riesca ad andare a buon fine.

Questi problemi hanno evidenziato la necessità di una maggiore scalabilità e di prestazioni più affidabili su Solana. Oltre alla congestione naturale della rete, Solana ha sofferto anche di transazioni spam, spesso inviate da bot che cercano di inserirsi nei blocchi attraverso le code più brevi.

Solaxy, il primo protocollo Layer 2 sviluppato per Solana, offre una soluzione potente a questo problema. Sta costruendo una corsia preferenziale sull’autostrada di Solana, dove il traffico prioritario può muoversi liberamente senza essere influenzato dalla congestione sulla strada principale. Solaxy mira a gestire una gran parte del carico di transazioni, riducendo la congestione e garantendo che le transazioni legittime vengano elaborate rapidamente ed efficientemente.

Ciò rappresenta quindi un valido motivo per pensare che il token SOLX del progetto possa essere scelto come soluzione futura per gli investitori di Binance Alpha. Le soluzioni che propone classificano questa meme coin come un token ad alta utilità, pertanto non si tratta di un semplice progetto “meme” che cerca di capitalizzare sul clamore mediatico e sulla community “degen”, ma abbia molte frecce al suo arco ed è già possibile posizionarsi su questo token accedendo al prezzo della prevendita. Questo è di 0,00157$, ancora molto vantaggioso, ma che non resterà tale a lungo dato il crescente interesse della community di investitori.

Vai alla presale di Solaxy