SANREMO – La stagione l’aveva iniziata al Club Milano, ora il passaggio alla guida della Sanremese, sempre in serie D: il riferimento va a Manuel Scalise, già allenatore della Caronnese.

La Sanremese Calcio comunica che il nuovo allenatore della prima squadra sarà Manuel Scalise. Nato a Rho il 28 agosto 1981, ex calciatore professionista con oltre 250 presenze tra Serie B e Serie C, vanta esperienze sulle panchine di Serie D con Caronnese, Castellanzese, Club Milano e Piacenza in Serie C. Nella sua avventura in biancoazzurro sarà affiancato da Roberto Correale, tecnico in seconda e match analyst e da Marco Banaudi come preparatore atletico.

Restano nello staff del nuovo mister il collaboratore tecnico Vincenzo Stragapede, il preparatore dei portieri Matteo Oddonetto e il fisioterapista Gianluca Rattenni.