CASTIGLIONE OLONA – Grande successo dell’evento che si è tenuto d omenica 15 dicembre al Castello di Monteruzzo in via Marconi, che si è trasformato nel magico “Villaggio di Babbo Natale” , creando in tutto il borgo un’atmosfera natalizia e festosa che ha incantato i presenti! L’appuntamento, organizzato dal Comune in collaborazione con enti, associazioni locali e grazie al contributo di alcuni privati, ha riscosso un grande successo, attirando l’entusiasmo di grandi e piccini.

I bambini hanno potuto vivere momenti speciali incontrando Babbo Natale in persona, ricevendo un piccolo dono e consegnandogli direttamente la letterina con i loro desideri. Non poteva mancare l’iconico Albero dei Desideri, dove ciascuno ha avuto la possibilità di appendere i propri sogni. La giornata è stata arricchita da tante attività divertenti e coinvolgenti: dalla bobble house e la scalata sul gigantesco gonfiabile, all’esperienza unica di provare la monta western a cavallo. Presenti anche il viaggio virtuale sulla slitta di Natale e le attività in inglese pensate per i più piccoli. Immancabili il truccabimbi, le creazioni in carta e il dolce sweet corner, dove i presenti hanno potuto gustare prelibatezze durante la giornata, tutto in compagnia degli elfi, del pupazzo di neve Olaf, Elsa e Anna.