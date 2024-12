news

Il prezzo di Catslap ($SLAP) è destinato a salire mentre la Stagione 1 della campagna airdrop “Slap-to-Earn” e delle missioni Zealy attira sempre più pubblico, e il team ha annunciato un burning di token da $1 milione.

Secondo un post su X, questo enorme burning avverrà oggi. È stato inoltre annunciato che la Stagione 1 dello Slap-to-Earn terminerà il 10 gennaio 2025.

La dashboard del burning mostra che finora sono stati rimossi dalla circolazione 140 milioni di token $SLAP, per un valore di $594.436. Ora il team si è impegnato a bruciare ulteriori $1.000.000 in token.

A supportare il prezzo di $SLAP contribuisce anche il programma di buyback. I riacquisti avvengono ogni 20 minuti e hanno raggiunto un valore complessivo di $529.487 (124 milioni di token $SLAP).

In precedenza, il prezzo del token $SLAP era in rialzo, attestandosi a $0,0468, con un incremento del 7,5% nella giornata di ieri, nonostante la dislocazione dei mercati cripto dovuta alle dichiarazioni aggressive della Fed sull’inflazione e alla possibilità di un termine anticipato dei tagli dei tassi, inaspettato da parte di mercati a rischio.

$100.000 in palio, oltre a una quota airdrop di $SLAP per tutti

Il coinvolgimento della community di Catslap nelle attività di “slapping” e nelle missioni è salito alle stelle, grazie alla prospettiva di entrare tra i primi 10 della classifica e condividere il montepremi di $100.000.

I partecipanti che non raggiungono la top 10 riceveranno comunque token $SLAP in proporzione alla loro posizione in classifica, ciò rendendo tutti vincitori. Al momento, il contatore degli “slap” registrati dal Slapometro ha superato 1 miliardo, raggiungendo un totale di 1,161 miliardi.

La campagna Zealy Community Slapdrop ha introdotto una classifica aggiuntiva per registrare le attività di slapping su Zealy, oltre alle classifiche nazionali e degli utenti già note alla community.

Fino a ieri, i partecipanti avevano completato 11.000 missioni, portando il totale degli slap oltre la soglia del miliardo.

Tutti i compiti e gli slap contribuiscono al punteggio complessivo per lo Slapdrop. Come parte dell’integrazione tra le attività di slapping sul sito e su Zealy, è stato introdotto un tasso di cambio speciale XP/SLAP: 1 XP su Zealy equivale a 1.000 slap sul sito.

Questa è la situazione attuale sulla classifica Zealy:

Ed ecco la situazione attuale per i migliori indirizzi wallet nella classifica Slap-to-Earn sulla leaderboard del sito:

Per essere idonei alle missioni Zealy bisogna:

Possedere $SLAP

Completare la missione “Best Wallet address” su Zealy (si trova nella sezione “Start Slappin'”)

Secondo un aggiornamento pubblicato su Telegram, il team di Catslap dovrà verificare tutti gli indirizzi inviati per assicurarsi che siano stati creati con Best Wallet, quindi le revisioni potrebbero richiedere del tempo.

Lo YouTuber ClayBro, con un pubblico di 134.000 follower e che si definisce una “balena” di Catslap, è tra coloro che si aspettano un aumento del prezzo in seguito all’annuncio.

Ecco dove acquistare Catslap ($SLAP)

La liquidità del token rimane estremamente solida a $4,8 milioni, con il 54% bloccato per sei mesi, a dimostrazione dell’impegno del team per la longevità del progetto. Attualmente ci sono oltre 20.000 possessori di token in wallet non custodial.

Si può acquistare $SLAP su MEXC, Best Wallet, direttamente tramite il widget di scambio sul sito ufficiale di Catslap e su Uniswap DEX.

Catslap è stato sottoposto ad audit da SolidProof e ha ottenuto un punteggio di affidabilità del 99% su DEXtools.

Ora potrebbe essere un buon momento per posizionarsi in vista del burning di $1 milione in $SLAP.

Unisciti alla community di Catslap su X e Telegram per rimanere aggiornato sul prossimo Popcat.

Vai al sito di Catslap