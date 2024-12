ilSaronnese

ORIGGIO – Il Natale arriva nel cuore di Origgio con un evento imperdibile: il Villaggio di Natale, organizzato dai commercianti del paese con il patrocinio del Comune di Origgio. Domenica 22 dicembre, dalle 10 alle 18, Corte Fabbrica e le vie del centro si trasformeranno in un luogo incantato, ricco di attività per grandi e piccini.

L’atmosfera natalizia sarà scaldata da cioccolata calda, offerta dalle 15 alle 17 allo stand in via Dante, grazie alla collaborazione di Pasticceria Orsi, Garden Pravettoni e Olos Spazio Olistico. Gli amanti del buon cibo potranno gustare panini con salamella e aperitivi al Caffè nel Parco, immersi nella suggestiva cornice del Parco Borletti.

Ma le sorprese non finiscono qui: in via Dante, Inspiration Store presenterà una speciale esposizione di auto personalizzate, pronte a stupire con decorazioni natalizie. Numerosi negozi, bar e pasticcerie resteranno aperti per tutta la giornata, accogliendo i visitatori con offerte e idee regalo.

Tra le attrazioni principali spiccano i mercatini di Natale, l’Igloo con l’ufficio postale degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e tante attività per i più piccoli, come l’Elfo truccabimbi e le mascotte Disney natalizie. Non mancherà il tradizionale Villaggio di Babbo Natale, allestito davanti alla chiesa grazie al prezioso contributo del Gruppo Alpini, del Coro Amici della Montagna e della parrocchia di Origgio.

Ad arricchire l’evento, artisti di strada e pive natalizie animeranno le vie del paese, creando un’esperienza unica e indimenticabile per tutti i visitatori.

Un’intera giornata da vivere tra tradizioni, sapori e la magia del Natale. “Non mancate – l’appello dei commercianti – il Villaggio di Natale di Origgio vi aspetta con un’atmosfera incantata che saprà conquistare il cuore di grandi e piccini!”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti