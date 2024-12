Città

SARONNO – Domenica 22 dicembre. Un appuntamento imperdibile per entrare nel pieno spirito natalizio: dalle 17, lungo Corso Italia, il centro città si animerà con il “Canto di Natale”, un suggestivo concerto itinerante a cura del Coro Alpe.

La magia della musica dal vivo accompagnerà i presenti in un viaggio musicale tra le melodie tradizionali e contemporanee del Natale, trasformando le strade di Saronno in un palcoscenico a cielo aperto.

Non è l’unica attività che il Coro Alpe ha pensato per l’avvento: già domenica 8 e domenica 15 dicembre è stato impegnato in appuntamenti in tutto il circondario per portare l’atmosfera natalizia per le strade. Il prossimo appuntamento con il gruppo canoro cittadino sarà la notte di Natale, per la tradizionale messa delle 23.30 con la corale di Cogliate nella chiesa principale.

