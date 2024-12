Città

Ieri sera in Consiglio Comunale tutti i punti allo o.d.g. sono stati approvati. E questo è un aspetto importante. Particolarmente importante l’approvazione del Bilancio Consolidato, ovvero il consolidamento in un unico documento dei bilanci di tutte le partecipate con quello del Comune di Saronno. Approvazione da un lato di tipo puramente tecnico-amministrativo: il bilancio consolidato è infatti il documento che riassume sommandoli i dati economico-finanziari di comune e partecipate. Un documento che se da un lato è quindi privo di contenuti di indirizzo o consuntivo politico, dall’altro è di grande importanza per il funzionamento amministrativo. Per legge, infatti, solo con la sua approvazione è possibile effettuare le assunzioni di personale che la Giunta ha previsto e che sono necessarie per il funzionamento amministrativo della città, stante le attuali carenze dovute a pensionamenti e cessazioni. Secondo punto importante è stata l’approvazione della partecipazione al capitale di Alfa srl, il braccio operativo dell’A.T.O. che gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) della Provincia di Varese. Ora sarà così possibile partecipare ai CdA di Alfa srl controllandole l’attività e la qualità del servizio erogato ai cittadini. E questo dal lato della maggioranza.

La minoranza ha continuato invece il teatrino avviato ormai da tempo partendo con il voto contrario ai verbali delle sedute precedenti, senza proporre le eventuali modifiche necessarie per la loro approvazione. Che significato “politico”, a parte quello della pura sceneggiata nonché perdita di tempo, avrebbe mai il voto contrario alla mera trascrizione di quanto è stato detto in sedute precedenti, che a parte eventuali errori di battitura da far presente, è oltretutto una trascrizione effettuata da personale tecnico esterno?

A seguire la Lega al completo, dopo il voto contrario al Bilancio Consolidato motivato come voto politico, ha lasciato l’aula. Voto contrario di tutte le minoranze ad eccezione del Consigliere De Marco che si è astenuto motivando la sua astensione col non voler penalizzare l’assunzione del personale. Evidentemente tutti gli altri consiglieri di minoranza non ritengono opportuno che il personale del comune (in primis tecnici e polizia urbana) venga adeguato alle necessità, così da poter fornire il dovuto servizio alla città. I Consiglieri di Obiettivo Saronno hanno poi ritenuto opportuno lasciare a loro volta l’aula prima della discussione sul secondo punto importante, ovvero quello relativo alla partecipazione nel capitale sociale di Alfa srl. Questo dopo aver invece discusso con interventi a sfinimento sul significato del termine “astensione” in sede di voto.

Fa molto specie l’abbandono dell’aula da parte di Obiettivo Saronno in sede di discussione su di un punto che riguarda il Servizio Idrico Integrato, dopo che, solo pochi mesi fa, avevano richiesto a gran voce e ottenuto la convocazione di un Consiglio Comunale Aperto sull’acqua. Evidentemente tutte le minoranze, Lega e Obiettivo Saronno in testa, non sapevano come comportarsi in proposito nell’esprimere un voto su un tema così importante, e come motivare la scelta. Gran finale di Obiettivo Saronno: rientrato in aula il Consigliere Amadio ha chiesto la verifica del numero legale. Ma non se ne erano andati?

La Giunta Airoldi, nonostante tutto questo, continua ogni giorno il suo lavoro nel segno del programma elettorale producendo i risultati concreti che sono sotto gli occhi di tutti, anche di chi non vuol vedere, e parla a sproposito di Giunta ingessata.