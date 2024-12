Cronaca

VEDANO OLONA – Tragedia alla stazione ferroviaria nel pomeriggio di oggi, sabato 21 dicembre, dove una donna di 31 anni è stata travolta da un treno in transito. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 in piazza Trento e Trieste. La ricostruzione di cosa sia accaduto con precisione è ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava nei pressi della ferrovia quando è stata colpita da un convoglio in transito. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Sul posto sono stati immediatamente allertati i soccorsi, ma la gravità della situazione è apparsa evidente fin dai primi momenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e il personale del 118. Presenti un’ambulanza della Croce rossa di Varese e l’elisoccorso, ma, nonostante l’immediata mobilitazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La questura di Varese è stata informata dell’evento, mentre le autorità stanno effettuando i rilievi per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto. Il tratto ferroviario è stato momentaneamente interrotto per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

