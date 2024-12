GERENZANO -Dopo trentatré anni di attività, chiude lo storico supermercato di via Roma 30, a Gerenzano.

Giovedì 12 dicembre, il sindaco Stefania Castagnoli a nome di tutta la amministrazione comunale, accompagnata dal vice Emanuele Pini e dall’ex sindaco Ivano Campi, ha consegnato una pergamena a Mario Riela titolare del supermercato Sigma di Gerenzano, insieme a Pierangela, Giuliana, Patrizia, Fabrizio: tutti, ora, dopo oltre tre decenni di servizio alla nostra comunità, chiudono l’attività per godersi la meritata pensione.

“In oltre tre decenni di attività, il vostro punto vendita non è stato solo un luogo dove acquistare prodotti, ma un simbolo di dedizione, prossimità e umanità. Attraverso il vostro lavoro, avete saputo creare un legame autentico con le persone, trasformando un’attività commerciale in un vero punto di riferimento per la comunità”, si legge così nella pergamena consegnata.”Ciò che avete costruito – continua – va ben oltre le mura del supermercato: con la vostra disponibilità, professionalità e cortesia, avete accompagnato la vita quotidiana dei cittadini, offrendo sempre un sorriso e una parola gentile. In momenti di gioia come nelle difficoltà, la vostra presenza è stata un segno di stabilità e fiducia per tutti noi e la vostra chiusura lascia un vuoto che non sarà facile colmare. Sappiamo che la decisione di chiudere non è stata semplice, ma vogliamo celebrare questo momento come l’inizio di una nuova fase della vostra vita, dopo tanti anni di impegno e sacrifici. La pensione è un traguardo importante, e siete giunti a essa con la consapevolezza di aver lasciato un’impronta profonda nella storia del nostro paese e nel cuore dei suoi abitanti.”