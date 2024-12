Città

SARONNO – Tra le notizie più lette, venerdì 20 dicembre, l’incendio in un’abitazione a Caronno Pertusella e la polemica politica in commissione bilancio a Saronno. Si segnalano, inoltre, l’anticipo del mercato settimanale, una serie di appuntamenti natalizi.

La commissione bilancio di Saronno si è trovata in una situazione di stallo: senza un presidente eletto, la seduta non ha potuto proseguire, suscitando tensioni tra i partecipanti.

Domani Saronno si animerà con tre concerti dedicati al Natale. Gli eventi, previsti in diversi punti della città, offriranno musica corale e strumentale per celebrare le festività.

A Caronno Pertusella, un incendio in un’abitazione è stato causato da un monopattino elettrico in fase di ricarica. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, ma i danni materiali sono significativi.

Il mercato del mercoledì a Saronno subirà modifiche per il periodo natalizio: si anticipa domenica 22 dicembre visto che natale cade di mercoledì.

Il consigliere provinciale Maiocchi ha replicato alle critiche di Magrini riguardo alla rivendicazione dell’investimento per i bagni dell’itis Riva

La commissione bilancio di Saronno si è trovata in una situazione di stallo dopo le dimissioni di Licata per il braccio di ferro tra la vice Pier Angela Vanzulli e la maggioranza

Domani Saronno si animerà con tre concerti dedicati al Natale. Gli eventi, previsti in diversi punti della città, offriranno musica corale e strumentale per celebrare le festività.