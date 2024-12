Comasco

ROVELLO PORRO – Quest’anno il Natale rovellese si accende a ritmo di rock. Sabato 21 dicembre, alle 21, il teatro San Giuseppe di Rovello Porro si prepara ad ospitare il tradizionale Concerto di Natale del Corpo Musicale Santa Cecilia.

Quest’anno la banda alza il volume con una scaletta esplosiva, pronta a far scatenare il pubblico. Dai capolavori immortali come Smoke On the Water dei Deep Purple, Bohemian Rhapsody dei Queen e Zombie dei Cranberries, fino alle sonorità travolgenti di Seven Nation Army, The Pretender e un medley imperdibile dedicato ai Beatles.

E per gli amanti dello spirito natalizio, non mancheranno All I Want for Christmas e White Christmas, reinterpretati in una chiave tutta speciale. Ma non è solo la musica a promettere spettacolo. I brani saranno, infatti, accompagnati dalle coinvolgenti coreografie di majorettes e minorettes, che con bastoni e pom pom contribuiranno a rendere ancora più magico l’intero spettacolo.

E per concludere la serata, brindisi e scambio di auguri per pubblico e artisti presso il bar del teatro. L’ingresso è libero con posti prenotabili al seguente link. Per informazioni: [email protected].

(foto archivio)

